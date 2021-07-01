Son dakika haber | Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Isparta'da İş Dünyası Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, bütçeden ve çeşitli fonlardan sunulan doğrudan destek miktarının 141 milyar lira olduğunu, yıl sonunda bu rakamın 191 milyar lirayı aşacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, bütçeden ve çeşitli fonlardan sunulan doğrudan destek miktarının 141 milyar lira olduğunu, yıl sonunda bu rakamın 191 milyar lirayı aşacağını belirtti.

Nebati, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen İş Dünyasıyla Buluşma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iş dünyasını rahatlatacak yapılandırma kanunu ve destek programlarını devreye soktuklarını söyledi.

Özellikle halka arz olan şirketlerde vergiyi yüzde 2 düşürdüklerini ifade eden Nebati, alternatif finansman yöntemleri, mikrofinans, kitle fonlaması gibi benzeri kullanım alanlarını açtıklarını bildirdi.

"Doğrudan destek miktarı şu an itibarıyla 141 milyar lira"

Şirketlerin bilançolarını yeni döneme göre yapacaklarını aktaran Nebati, "Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunulan doğrudan destek miktarı şu an itibarıyla 141 milyar lira, yıl sonunda 191 milyar lirayı aşacak. Kredi ertelemeleri, birtakım fonların kullandırılmasıyla toplam rakam 675 milyar lirayı bulmuştur." dedi.

Sıkıntılı bir dönemden geçilmesi nedeniyle iş dünyasını rahatlatacak önemli bir yapılandırma kanunu çıktığını anımsatan Nebati, Isparta'da bir hafta içinde yapılanma kanunundan faydalanmak için 4 bin mükellefin başvurduğunu, bu sayının katlanarak artacağını anlattı.

Nebati, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine işaret ederek, "Bir daha tekrarı olma ihtimali düşük. Dolayısıyla 31 Ağustos tarihine kadar lütfen başvurularınızı yapın. Varlık barışı da dün sona ermişti, yurt dışından gelecek fonlar açısından o da 6 ay uzatıldı. Öz kaynak ve finansman, halka arz, alternatif finans ve bilanço ayarlamalarıyla ilgili de bu kanundan faydalanabilirsiniz." diye konuştu.

-"Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ortaya koyan birçok eser yapıldı"

Nebati, 20 yılda ülkenin altyapı yatırımlarının büyük bölümünün bittiğine değinerek, ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ortaya koyan birçok eserin yapıldığını dile getirdi.

Bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıktığını vurgulayan Nebati, şöyle konuştu:

"1714 kilometre olan otobanlarımız iki katına çıktı. Kara yolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreydi, 600 kilometreye çıktı. Köprü viyadüklerimiz 317 kilometreden 700'e çıktı. Hızlı tren ağı sıfırdı, 1213 kilometre oldu. Havalimanı sayısı, 26'dan 56'ya çıktı. Isparta havaalanı büyütüldü ve kullanan yolcu sayısı 9 binlerden 150 bine çıktı. Türkiye'den yurt dışı uçuş noktası 60'dan 329'a, e-devlet kullanıcısı 0'dan 54 milyona ulaştı, 65 yaş üzerindekileri de kullanmaları yönünde teşvik ediyoruz. Evlerine kadar gidip e-devlet şifresi veriyoruz. Hastane sayısı 774'ten 904'e, şehir hastanesi 0'dan 13'e, OSB sayısı 201'den 326'ya çıktı."

"İlk defa bir NATO ülkesine, Polonya'ya SİHA ihraç ettik"

Haziranda 50 milyon doz aşılama sayısına ulaşıldığına dikkati çeken Nebati, "Mayıs ayında bu aşılamaları hızlı bir şekilde yapacağız dediğimiz zaman birileri 'Yapamazsınız, edemezsiniz, Eylül geldiğinde yapmadıklarını göreceğiz.' diyordu. Şimdi 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarımıza son aşısı 6 ayı geçmişse 3. doz aşı yapılacak. TÜRKOVAC aşısının üçüncü fazı tamamlandı, diğer aşımız üretim yolunda, inşallah ikinci fazı yakın. İlk defa bir NATO ülkesine, Polonya'ya SİHA ihraç ettik. TÜRKSAT 5A hizmet vermeye başladı. 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini bulduk. 2023'den sonra Türkiye'nin ihtiyacının büyük kısmını giderecek ve sonrasında çok farklı yerlere ulaşacağımız bir gaz rezervimiz var. Kanal İstanbul'un temeli atıldı. Geçen ay Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olan Filyos yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok