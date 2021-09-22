Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ANTAKYA (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Odabaşı Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.