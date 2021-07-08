Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|39,22
|36,82
|6,52
|Aksa
|16,34
|15,85
|3,09
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|25,96
|2,85
|Enka İnşaat
|9,17
|9,05
|1,33
|Afyon Çimento
|3,84
|3,81
|0,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,84
|6,79
|0,74
|Kervan Gıda
|15,64
|15,53
|0,71
|Aksa Enerji
|11,99
|11,91
|0,67
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|5,95
|0,34
|Esenboğa Elektrik
|30,24
|30,16
|0,27
|MLP Sağlık
|22,86
|22,80
|0,26
|Petkim
|5,37
|5,36
|0,19
|Tekfen Holding
|14,98
|14,96
|0,13
|Gübre Fabrikaları
|51,95
|51,90
|0,10
|Coca Cola İçecek
|79,65
|79,60
|0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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