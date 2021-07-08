Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Logo Yazılım39,2236,826,52
Aksa16,3415,853,09
Doğuş Otomotiv26,7025,962,85
Enka İnşaat9,179,051,33
Afyon Çimento3,843,810,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,846,790,74
Kervan Gıda15,6415,530,71
Aksa Enerji11,9911,910,67
Eczacıbaşı İlaç5,975,950,34
Esenboğa Elektrik30,2430,160,27
MLP Sağlık22,8622,800,26
Petkim5,375,360,19
Tekfen Holding14,9814,960,13
Gübre Fabrikaları51,9551,900,10
Coca Cola İçecek79,6579,600,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Mario Balotelli Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:45:21. #1.14#

title