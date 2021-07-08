Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 39,22 36,82 6,52 Aksa 16,34 15,85 3,09 Doğuş Otomotiv 26,70 25,96 2,85 Enka İnşaat 9,17 9,05 1,33 Afyon Çimento 3,84 3,81 0,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,84 6,79 0,74 Kervan Gıda 15,64 15,53 0,71 Aksa Enerji 11,99 11,91 0,67 Eczacıbaşı İlaç 5,97 5,95 0,34 Esenboğa Elektrik 30,24 30,16 0,27 MLP Sağlık 22,86 22,80 0,26 Petkim 5,37 5,36 0,19 Tekfen Holding 14,98 14,96 0,13 Gübre Fabrikaları 51,95 51,90 0,10 Coca Cola İçecek 79,65 79,60 0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara