Son dakika haber! Gaziantep'ten Alanya'ya getirilen uyuşturucu polise takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Gaziantep'ten Alanya'ya getirilen uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haber! Gaziantep'ten Alanya'ya getirilen uyuşturucu polise takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Gaziantep'ten Antalya plakalı otomobille Alanya'ya uyuşturucu getirileceğini belirledi. Tespit üzerine polis, takibe aldığı şüpheli aracı saat 11.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde durdurdu. Araçta bulunan C.Ö. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, 117 gram eroin, 8 adet uyuşturucu ve 0.48 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
Evinde ölü bulunan uzman çavuş ve arkadaşı cinayete kurban gitmiş
Evinde ölü bulunan uzman çavuş ve arkadaşı cinayete kurban gitmiş
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Gaziantep'ten Alanya'ya getirilen uyuşturucu polise takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:24:42. #1.16#

title