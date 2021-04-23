Son dakika haber! Gaziantep'ten Alanya'ya getirilen uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.