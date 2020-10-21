Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
21.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:37
Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emin K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (segbis) aracılığıyla bağlandı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Emin K'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan