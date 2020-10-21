Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

21.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:37
Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emin K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (segbis) aracılığıyla bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Emin K'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Bülent Turan Muharrem İnce Engin Yıldırım Enis Berberoğlu
Magazin Hazal Kaya Sinan Özen Halil Sezai Işın Karaca
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 18:19:22. #1.14#
title