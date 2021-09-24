Son dakika haber... Gaziantep merkezli toplu silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Gaziantep merkezli iki ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KOM ekiplerinin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonla kaçakçılara büyük darbe vurulmuş oldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep kent merkezi, Nizip ilçesi ve Kilis'te yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sürdüren ekipler kaçakçıların adreslerini ve depolarını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi "Toplu Silah Ticareti" suçundan gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.

15 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakılırken, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla salıverildi. 15 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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