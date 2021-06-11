Son dakika haber | FETÖ'nün 'jandarma yapılanması' soruşturmasında 36 şüpheli itirafçı oldu
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Son dakika haber | FETÖ'nün 'jandarma yapılanması' soruşturmasında 36 şüpheli itirafçı oldu

Son dakika haber | FETÖ'nün 'jandarma yapılanması' soruşturmasında 36 şüpheli itirafçı oldu
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı, itirafçı oldu.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı, itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen hafta yapılan operasyonda, 46 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması'nda yer aldıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerden 36'sı, savcılık sorguları sırasında 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu. Şüphelilerin, örgüt içinde ilişkili oldukları bazı kişileri teşhis ettikleri, daha önce hakkında soruşturma olmayan bazı kişilerin ise isimlerini verdikleri öğrenildi. Bu kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtilirken, 36 şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol uygulanarak, serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

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