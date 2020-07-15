Son dakika haber... Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, vagonların üzerinde elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı.
15.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:37
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, vagonların üzerinde elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı.
Cezayir uyruklu 26 yaşındaki Muhammed Muhrani, henüz bilinmeyen nedenle çıktığı Çerkezköy Tren Garı'ndaki vagonların üzerinde akıma kapıldı.
Vagonların üzerinde patlama sesi duyan gar görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.
Ekiplerce Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Muhrani'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Kaynak: AA