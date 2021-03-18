Son dakika haber | Edirnekapı Şehitliği'nde İmamoğlu'na şok tepki
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Son dakika haber | Edirnekapı Şehitliği'nde İmamoğlu'na şok tepki

18.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:38

Son dakika gündem haberi: Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyen gazi yakınına İmamoğlu "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi.

Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Edirnekapı Şehitliği'nde İmamoğlu'na şok tepki
Son dakika haber | Edirnekapı Şehitliği'nde İmamoğlu'na şok tepki
Son dakika haber | Edirnekapı Şehitliği'nde İmamoğlu'na şok tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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