Son dakika haber... Eczacıbaşı Profesyonel'den hastane hijyeni kategorisine yatırım

Son dakika ekonomi haberi... Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çatısı altında, ev dışı kanallara yönelik tüketim ürünleri ve hizmetleri sunan Eczacıbaşı Profesyonel, Agora Kimya AŞ ile hastane hijyeni konusunda iş birliğine imza attı.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çatısı altında, ev dışı kanallara yönelik tüketim ürünleri ve hizmetleri sunan Eczacıbaşı Profesyonel, Agora Kimya AŞ ile hastane hijyeni konusunda iş birliğine imza attı.

Eczacıbaşı Profesyonel'den yapılan açıklamaya göre, ürün ve hizmetleri ile 11 bin işletmeye çözüm sağlayan Eczacıbaşı Profesyonel, WTR ürünleriyle hastane hijyeni kategorisine giriş yaparak gerçekleştirilen iş birliği kapsamında WTR marka hastane hijyen grubu ürünlerinin satış ve dağıtımı konusunda Türkiye'deki tek yetkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Profesyonel İş Birimi Direktörü Ömer Koç, "Eczacıbaşı Profesyonel olarak sağlık endüstrisinin merkez üsleri olan hastanelerin hijyeni konusunda önemli bir ortaklık hayata geçirdik. Agora Kimya iş birliği ile hastane hijyeninin önde gelen markalarından WTR ürünlerini, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sağlık kuruluşları ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Koç, özellikle pandemi ile birlikte artan hijyen ihtiyacını kaliteli ve yenilikçi çözümlerle karşılayacaklarını belirtti.

Sağlık kuruluşlarında hijyenin her zaman üst düzeyde tutulması gerektiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"WTR markalı hastane hijyeni kategorisindeki ürün grupları arasında el antiseptikleri, yer ve yüzey dezenfektanları, tıbbi alet dezenfektanları yer alıyor. Ürünlerimizi devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler, klinik ve mikrobiyoloji laboratuvarları, bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, poliklinikler gibi sağlık kuruluşlarına ulaştıracağız. Hedefimiz, Eczacıbaşı Profesyonel'in ev dışı kanallardaki uzmanlığını hastanelere de ulaştırmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz