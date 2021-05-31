Son dakika haber | Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 18 madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 18 madalya kazandı

Son dakika haber | Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 18 madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 18 madalya elde etti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 18 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada mücadele eden 10'u erkek, 11'i kadın 21 milli sporcu, 6'şar altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 18 madalyanın sahibi oldu.

Kadın Milli Takımı, 17 yıl aradan sonra 672 puanla ilk sırada yer aldı. Şampiyonayı 608 puanla Rusya ikinci, 594 puanla ABD ise üçüncü basamakta tamamladı.

Kadınlarda Cansu Bektaş 3 altın, Melisa Güneş ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Cansel Özkan 2 gümüş, Dilara Uçan ise birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti. Nuran Yalçın ise bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkek Milli Takımı ise organizasyonda 572 puanla ikincilik elde etti. Rusya 646 puanla birinci olurken, Özbekistan ise 500 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Muhammed Furkan Özbek, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünya gençler şampiyonu oldu. Yusuf Fehmi Genç 2, Samed Coşkun ise 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, şampiyonada önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özellikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Kadın Milli Takımı'mız 17 yıl aradan sonra şampiyon olarak adeta tarih yazdı. Gençler Dünya Şampiyonası'nda 18 madalya kazanmak... Bunun 6'sı altın, bu da bir rekor ve çok önemli bir başarı. Bu başarının tesadüf olmadığı, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşayan gençlerimizin bu yarışmalarda 2024 Paris Olimpiyatları için önemli tecrübeler kazandıkları kanaatindeyim. Sporcularımızı alnından öpüyorum, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyor, kulüplerimizi tebrik ediyor ve tüm camiamıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan İlker Kaleli Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 18 madalya kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 20:46:37. #1.15#

title