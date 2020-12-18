Son dakika haber: Diyarbakır'da haklarında yakalama kararı olan 9 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: Diyarbakır'da haklarında yakalama kararı olan 9 şüpheli tutuklandı

18.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:44
Son dakika haber: Diyarbakır'da haklarında yakalama kararı olan 9 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan ve gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan ve gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve yakalama kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması Ergani, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçeleri ile Bingöl ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda yakalan 10 şüpheliden 9'u, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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