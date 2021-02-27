Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde...
27.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:42
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel