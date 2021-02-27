Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir.