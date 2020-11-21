Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj

21.11.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde video mesajı paylaşıldı.

G-20 sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Bu seneki G-20 Liderler Zirvesi'ni Kovid 19 sebebiyle sanal ortamda düzenlemek zorundayız. Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın ekonomiden ticarete beşeriden ilişkilere kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, ırk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin fertlerinin olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Korona virüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Şafak Sezer Öykü Karayel Fatih Artman Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Samet Aybaba Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Samsun Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 15:41:00. #1.15#
title