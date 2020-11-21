Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde video mesajı paylaşıldı.

G-20 sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Bu seneki G-20 Liderler Zirvesi'ni Kovid 19 sebebiyle sanal ortamda düzenlemek zorundayız. Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın ekonomiden ticarete beşeriden ilişkilere kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, ırk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin fertlerinin olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Korona virüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı