Son dakika haber: Cinayet davasında "Gel kuçu kuçu" söylemi tahrik sayıldı

Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden eski ortağını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Emin Erciyes'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık V.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık M.L. duruşmaya katılmazken Erciyes'in eşi Niğmet Erciyes ile 5 aylık çocuğu, babası Halik Erciyes ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanık V.K'nin Erciyes'i yaraladıktan sonra 112 Acil Servis'i aradığını içeren ses kaydı dinlendi.

Sanık V.K. mütalaaya karşı yaptığı savunmada, eylemi öldürme kastıyla yapmadığını iddia etti.

Kendini korumak için eline bıçak aldığını savunan V.K. "Beni öldürmekle tehdit edince korktum ve elimdeki bıçakla onu yaralamak istedim. Öldürme kastım olsaydı maktul yere yığılır yığılmaz 112'yi aramazdım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

V.K'nin avukatı Sebahattin Aslan ise maktul Erciyes'in olay sırasında sanık V.K'ye yönelik küfür ve hakaret dolu sözler kullandığı ve "Gel kuçu kuçu" diyerek tahrik ettiğini söyledi.

V.K'nin eylemi "tahrik altında" işlediğini savunan avukat Aslan, mahkeme heyetinden tahrik nedeniyle cezada indirim talep etti.

Mahkeme heyeti V.K'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, sanığın olayı tahrik altında işlediği ve duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 15 yıla indirdi.

Tutuksuz sanık M.L"ye de "yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 7 Temmuz 2020'de Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nde Emin Erciyes ile V.K. arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada Erciyes aldığı bıçak darbesi sonucunda hayatını kaybetmiş, V.K. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin