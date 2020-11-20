Son dakika haber | Cenaze namazları için koronavirüs önlemi
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Son dakika haber | Cenaze namazları için koronavirüs önlemi

20.11.2020 08:44 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:48
Son dakika haber | Cenaze namazları için koronavirüs önlemi

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze namazları cami yerine mezarlıkta kılınacak.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze namazları cami yerine mezarlıkta kılınacak.  

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında toplanırken, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için yeni kararlar alındı. Yeni karara göre, Darıca'da vefat eden vatandaşların cenaze namazlarının camilerde kılınmamasına, Nenehatun Mahallesi Mezarlıklar Müdürlüğü mezarlığında kılınmasına, kılınacak olan tüm cenaze namazları için İlçe Müftülüğü tarafından yeterince imam-hatip görevlendirilmesinin yapılmasına karar verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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