Son dakika haber... Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü - (2)
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Son dakika haber... Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü - (2)

Son dakika gündem haberi: KAMYONETTEN ATLAYARAK ÖLÜMDEN DÖNDÜOrhaneli Termik Santralin kömür havzasında meydana gelen kazada 34 SC 6926 plakalı kamyoneti kullanan E.D., üzerine gelen kamyondan kaçamayacağını anlayınca bir anlık refleksle araçtan atlayarak, ölümden kurtuldu.

Son dakika haber... Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü - (2)
02.09.2020 02:05 | Son Güncelleme: 02.09.2020 02:09

KAMYONETTEN ATLAYARAK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Orhaneli Termik Santralin kömür havzasında meydana gelen kazada 34 SC 6926 plakalı kamyoneti kullanan E.D., üzerine gelen kamyondan kaçamayacağını anlayınca bir anlık refleksle araçtan atlayarak, ölümden kurtuldu. E.D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, demir yığını haline dönüşen kamyonette yolcu yoltuğunda bulunan Sinan Durak ise yaşamını yitirdi.Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

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