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Son dakika haber: Bülent Uygun: "Rakip hak ederek kazandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber: Bülent Uygun:

Edinilen son dakika haberine göre Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 3-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, "Rakip hak ederek kazandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 3-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, "Rakip hak ederek kazandı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak taraftarlarımızdan özür dileyeceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Güçlü bir takıma karşı deplasmanda galip gelip puan veya puanlar almak için gelmiştik. Özellikle penaltıdan sonra yediğimiz ikinci golden sonra devre arasında taktik değişikliğine giderek golü de bulduk ama gole girdiğimiz, kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Rakip hak ederek kazandı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak taraftarlarımızdan özür dileyeceğiz" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu
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