Bodrum'da orman yangını
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Bodrum'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Bodrum'da orman yangını Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bodrum'da orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Yokuşbaşı mevkiindeki yerleşim yerlerine yakın bölgedeki orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan 2 heliopter ve karadan müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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