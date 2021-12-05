Son dakika haber | Bisikleti çalınan engelli vatandaş için polis seferber oldu

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde 3 tekerlekli bisikleti çalınan engelli vatandaş için polis ekipleri seferber oldu. Polis ekipleri çalınan bisikleti bularak engelli vatandaşa teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kent merkezinde bir dernek tarafından düzenlenen etkinliğe katılan ortopedik engelli Mehmet Özelçi, etkinlik sonrasında 3 tekerlekli bisikletinin çalındığını fark etti. Bisikletinin çalınmasına oldukça üzülen ve il protokolü tarafından da fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri durum üzerine araştırmalarda bulunurken Mehmet Özelçi ise, il protokolü tarafından evine bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında çalınan bisikleti, kent merkezinde Y.Ö., isimli şahsın evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince ele geçirilen bisiklet yeniden Mehmet Özelçi'ye teslim edildi. İkametinde bulunmayan Y.Ö., isimli şahsın yakalanması için çalışmalarında devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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