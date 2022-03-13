Son dakika haber | Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı kazanmaktan başka düşüncesi yok

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı kazanmaktan başka düşüncesi yok

İki takım arasında erteleme gerginliği yaşandı

Ali DANAŞ - İSTANBUL,

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29. haftasında Galatarasay'a konuk olacak.

Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın yarın akşam kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak A. Hatayspor maçında yer alamayacak. Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.