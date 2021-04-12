Son dakika haber: Berber, dükkanında ölü bulundu
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Son dakika haber: Berber, dükkanında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Berber, dükkanında ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi... Turgutlu'da berber olarak çalışan Mustafa Esmerkol kendi dükkanında ölü bulundu.

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Turgutlu'da berber olarak çalışan Mustafa Esmerkol kendi dükkanında ölü bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçakmak Yolu üzerinde kendine ait berber dükkanı işleten ve zaman zaman dükkanda kalan Mustafa Esmerkol'dan haber alamayan çevredeki esnaflar durumdan şüphelenerek polise bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis kontrolünde dükkanın kapısını açtı ve şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Şahsın cenazesinin İzmir Adli Tıp Kuruma gönderilerek kesin ölüm nedenini tespit edileceği öğrenildi. - MANİSA

Son dakika haber: Berber, dükkanında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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