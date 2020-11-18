Son Dakika | Geleneksel kıyı balıkçılığına 3 yılda 28,2 milyon lira destek

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerini destekleme ödemelerine bu yıl da devam edeceklerini belirterek, küçük ölçekli tekne sahiplerine 3 yılda 28,2 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerini destekleme ödemelerine bu yıl da devam edeceklerini belirterek, küçük ölçekli tekne sahiplerine 3 yılda 28,2 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği"nin Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bu kapsamda, balıkçılık filosunun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine destekleme ödemelerinin bu yıl da devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2017 yılından beri sürdürülen bu destekleme programından elde edilen avlanma yöntemleri, av miktarları, gelir-gider bilgileri ve balıkçıların sosyoekonomik durumlarına ilişkin güncel veriler, küçük ölçekli balıkçılık sektörünün refahı ve menfaati için kısa, orta ve uzun vadeli planlarda devreye alınacak. Bu çerçevede, 2017'de 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon lira, 2018'de 10 bin 297 küçük ölçekli avcılık yapan balıkçıya 8 milyon 200 bin lira destek verilmiş, 2019'da da 12 bin 269 adet destek başvurusu alınarak, bunun karşılığında balıkçılara 13 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır. Balıkçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz."

Pakdemirli, balıkçıların bu yılki destekleme başvurularını, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle en yakın il veya ilçe müdürlüklerine yapabileceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun