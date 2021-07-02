Son dakika haber | Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama (1)

Son dakika haber | Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor." dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile GOOGLE Türkiye işbirliği protokolü imza töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Canlı müziğin saat 00.00'da sona ermesi ile ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Pandemi de kademeli normalleşme diyoruz adına biliyorsunuz. Normalleşme değil kademeli normalleşme diyoruz. İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor. Şu anda da veriler iyi gidiyor. Aşılama da devam ediyor. Şimdi normalleşme ile birlikte veri sayılarında bir artış olmazsa, geçen seferki normalleşme kuralları ile uygun giderse sonuçlar, zaten hiç kimsenin önünde bir sınırlama koymak gibi bir durum yok. Herkesin istediği gönlündeki esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz. İsteğimiz her şey pandemi öncesine dönsün. Ama şu ana kadar hep esnetme üzerine alınmış kararlar var uzun süredir. Şunu da belirtmek istiyorum. Normalleşme sürecini yöneten bütün ülkeler bu şekilde yönetiyor. Bugün Avrupa'ya Almanya'ya baktığınız zaman veya Avusturya'ya baktığınız zaman onlar 1000'li rakamların aşağısına indiler. Almanya'da bazı eyaletlerde 22.00, bazı eyaletlerde saat 24.00 olarak uygulanıyor hala. Bugün Rusya'ya baktığınız zaman 23.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan hala sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Yani bu bütün kademeli normalleşme uygulanan ülkelerde bu şekilde yönetiliyor. Biz de kurala uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ama bu tamamen vaka sayılarına endeksli bir şey. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de ona göre yapıldı. Bundan sonra da bu şekilde gidecek"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:09:46. #1.16#

title