Son dakika haber! Bakan Albayrak'tan doğal gaz rezervinin artmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.