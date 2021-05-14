Son dakika haber | Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi

Son dakika haberlerine göre Avusturya'da Federal Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

Avusturya'da Federal Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'da yaptığı paylaşımında İsrail ile dayanışma göstergesi olarak başbakanlık binasına İsrail bayrağının çekildiğini açıkladı. Kurz, açıklamasında "Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı