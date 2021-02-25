Son dakika haber... Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

25.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:20
Son dakika haber... Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi... Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serik ilçesi Kürüş Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yıkama bölümünde çalışır halde bırakılan 07 YE 092 plakalı traktör, sürücüsü Mesut Çetin'in arka tarafta ekipmanları yıkadığı sırada hareket etti.

Traktör, iki araca ve refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durdu.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

Akaryakıt istasyonu sahiplerinden Hüseyin Tunç, gazetecilere, hareket eden traktörü durdurmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Traktörde sürücü yoktu, ağaca çarparak durabildi. Çok şükür, hiç kimseye bir şey olmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Onur Akay Türkan Şoray Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:22:48. #1.15#
title