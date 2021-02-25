Son dakika haber... Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serik ilçesi Kürüş Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yıkama bölümünde çalışır halde bırakılan 07 YE 092 plakalı traktör, sürücüsü Mesut Çetin'in arka tarafta ekipmanları yıkadığı sırada hareket etti.

Traktör, iki araca ve refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durdu.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

Akaryakıt istasyonu sahiplerinden Hüseyin Tunç, gazetecilere, hareket eden traktörü durdurmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Traktörde sürücü yoktu, ağaca çarparak durabildi. Çok şükür, hiç kimseye bir şey olmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer