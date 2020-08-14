Son dakika haber | Altın yükseldi, Brent 46 doları gördü Son dakika haberine göre Doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, 1,950 doların üzerine çıkan altın bu düzeyde, küresel ekonomiye ilişkin olumlu gelişmeler ve verilerle 46.11 doları gören Brent petrolün varil fiyatı 45-46 dolar aralığında hareket ediyor.

Doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, 1,950 doların üzerine çıkan altın bu düzeyde, küresel ekonomiye ilişkin olumlu gelişmeler ve verilerle 46.11 doları gören Brent petrolün varil fiyatı 45-46 dolar aralığında hareket ediyor.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, altının rekor düzeye ulaşmasının ardından açıklanan ekonomik veriler ve aşı gelişmelerinin yanı sıra, dikkatlerin yeni teşvik paketlerine odaklanmasının, yükselişi sınırlandıran unsurlar olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

"Dolar endeksindeki zayıf seyir ve artan talep ile birlikte ons altının yukarı yönlü hareketi gözlendi. "Haftanın dördüncü işlem gününde ise Altın vadeli işlemlerindeki uzun pozisyonların azalması ve psikolojik destek seviyesi olan 2,000 doların altına doğru geri çekilmenin hızlanması yatırımcılar üzerinde endişelere neden olurken, ABD on yıllık tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki zayıflığın devam etmesi ile ons altında 1,900 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi."Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,955 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.22 artışla 45.99 dolar,Batı Teksas yüzde 0.02 artışla 42.64 dolar,altın yüzde 0.02 düşüşle 1,953.26 dolar,gümüş yüzde 1.75 düşüşle 27.00 dolar,bakır yüzde 2.56 düşüşle 6,270.00 dolar,platin yüzde 0.47 düşüşle 956.17 dolar,paladyum yüzde 0.71 düşüşle 2,155.18 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 460 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,039 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA