Son dakika haber... Akhisar'da orman yangını (2)
Son dakika habere göre KONTROL ALTINA ALINDIAkhisar'ın Hasköy Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
10.09.2020 01:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:09
KONTROL ALTINA ALINDI
Akhisar'ın Hasköy Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa),
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Kaynak: DHA