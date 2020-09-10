Son dakika haber... Akhisar'da orman yangını (2)
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Son dakika haber... Akhisar'da orman yangını (2)

Son dakika habere göre KONTROL ALTINA ALINDIAkhisar'ın Hasköy Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Son dakika haber... Akhisar'da orman yangını (2)
10.09.2020 01:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:09

KONTROL ALTINA ALINDI

Akhisar'ın Hasköy Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle   kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa),


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Kaynak: DHA

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