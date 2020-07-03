Son dakika haber: AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına...
Son dakika haberi: AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.
03.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:12
AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.
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Kaynak: AA