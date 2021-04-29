Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak."
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Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak."

Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak.'
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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