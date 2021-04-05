Son dakika haber | Adıyaman'da "6. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" açıldı
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Son dakika haber | Adıyaman'da "6. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" açıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Adıyaman'da '6. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı' açıldı

Son dakika haber... Adıyaman'da "6. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı"nın açılışı yapıldı.

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Adıyaman'da "6. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen fuarda, 35 ilden gelen 50 firma stant açtı. Yöresel ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyaların da bulunduğu fuar, 9 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Fuarı düzenleyen Medya Trend Fuarcılık AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Mustafa Gül, gazetecilere, fuarın 6 yıldır gerçekleştirildiğini anımsatarak, fuar kapsamında salgına ilişkin her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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