İki kardeş silahla yaralandı

Adana'da iki kardeş, tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Adana'da iki kardeş, tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde seyyar olarak cep telefonu satan Süleyman ve Hıdır S. kardeşler ile aralarında daha önceden anlaşmazlık olduğu öne sürülen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, tabancayla iki kardeşe ateş etti.

Yaralanan kardeşler sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki incelemede boş kovanlar ve olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca bulundu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa