Son dakika haber! Adalet Bakanlığının mobil uygulamaları adalete erişimi kolaylaştırıyor

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca geliştirilen mobil uygulamalar ve e-Devlet uygulamaları, vatandaşların adalet hizmetlerine ulaşımına ve yargısal süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığınca geliştirilen mobil uygulamalar ve e-Devlet uygulamaları, vatandaşların adalet hizmetlerine ulaşımına ve yargısal süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığı, geliştirdiği 5 mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden sunduğu 26 başlıkta vatandaşlara ve yargı camiasına hizmet veriyor.

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırması hedeflenen mobil uygulamalara, dijital platformlardan ulaşılabiliyor.

Mobil uygulamalar, Celse, e-adalet vatandaş uygulaması, e-uzlaştırmacı, e-arabulucu ve e-bilirkişi başlıklarıyla kullanıcıya sunuluyor.

Bu uygulamalar arasında bulunan Celse ile avukatlar, yargı birimlerinde bulunan vekili oldukları davaların duruşma bilgilerine, aylık, günlük ve anlık olarak ulaşabiliyor. Gerektiğinde mazeret bildirimi gönderebilme, dosya kapak bilgilerini ve evrakı görüntüleyebilme imkanı da sağlayan Celse uygulaması, e-duruşmaya katılım sağlayabilme gibi birçok hizmete telefon üzerinden imkan sağlıyor.

Vatandaşların zaman ve mekandan bağımsız olarak adli ve idari yargıda yer alan dosyaları hakkında bilgi sahibi olabilmesine imkan tanıyan e-Adalet Vatandaş Mobil uygulaması, devam eden davaların takibine de imkan sağlıyor.

Uzlaştırmacılar, e-uzlaştırmacı mobil uygulamasıyla kendilerine atanan dosyayı kabul ya da ret işlemi yapabiliyor.

Arabuluculara kolaylık sağlayan e-arabulucu mobil uygulaması ile de arabulucular, uygulama üzerinden dosyalarına ilişkin kabul ve ret işlemlerin yanı sıra kabul ettikleri dosyalardaki evrakı da görüntüleyebiliyor.

Bilirkişiler için hazırlanan e-bilirkişi mobil uygulaması ile de bilirkişiler dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemiyle birlikte evrakı mobil cihazlarına indirebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş