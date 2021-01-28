Son dakika haber! ABD'de Kovid-19 yardım fonunu dolandıran kişiye 20 yıla kadar hapis cezası
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Son dakika haber! ABD'de Kovid-19 yardım fonunu dolandıran kişiye 20 yıla kadar hapis cezası

28.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:57
Son dakika haber! ABD'de Kovid-19 yardım fonunu dolandıran kişiye 20 yıla kadar hapis cezası

Son dakika haber: ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonunu kurduğu sahte işletme üzerinden dolandıran kişiye 20 yıla kadar hapis cezası verildi.

ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonunu kurduğu sahte işletme üzerinden dolandıran kişiye 20 yıla kadar hapis cezası verildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Keith William Nicoletta sahte bir işletme yoluyla Kovid-19 salgınından zarar gören iş yeri sahiplerinin çalışanlarına ücretlerini ödeyebilmesi için oluşturulan Maaş Koruma Programı'ndan (PPP) 1,9 milyon dolar yardım parası aldı.

Aldığı yardım parasını işletmesinin gideri olarak gösterdiği alanlara harcamak yerine lüks araç ve gayrimenkule harcayan Nicoletta, durumun tespit edilmesi üzerine Ekim 2020'de gözaltına alındı.

Nicoletta, hakkında açılan dava sonucu 20 yıla kadar hapis cezasına mahkum edildi, fon parasıyla edindiği lüks araçlar ve gayrimenkule de el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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