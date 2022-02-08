Son Dakika: Günlerce elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle günlerce elektriksiz kalan Isparta'da son durumu paylaşmak için kameralar karşısına geçti. Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelere enerji akışı sağlandığını belirten Bakan Dönmez, kent genelinde 7 köyde sıkıntı olduğunu ve arızanın giderilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Dönmez, kent genelinde elektrik faturalarının tahsilatının da bir ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"13 ilden buraya bakım onarım ekibi intikal ettirdik. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Sahada bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. Isparta'da yılda ortalama meydana gelen hasar arıza sayısı bin 100.

"3 ŞUBAT'TAN İTİBAREN FATURALAR OKUNMADI"

Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatı da 1 ay süre ile erteliyoruz.

"UCUZ SİYASET YAPTILAR"

En kısa süre içerisinde burada telafi çalışmalarımıza başlayacağız. Bazı sosyal medyada, gazete ve TV'lerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ"

Bütün bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu hoşgörü ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile günlerdir sahada çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakinen takip etti. Desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun var olun. Büyük geçmiş olsun."