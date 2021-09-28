Son dakika gündem: Suriye'den paramotorla gelen PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi

Amanos Dağları'nda yakalanan, eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu Pkk'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotorla havalanarak Amanoslar kırsalına geldiği belirlenen ve iki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan, Terör Arananlar Listesi "gri" kategorideki "Savaş" kod adlı Çelik, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Çelik, savunmasında, önceki beyanlarını kabul ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.