Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun...
30.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:01
Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay