Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun...
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Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun...

30.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:01
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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