Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun...

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim."