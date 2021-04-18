Son dakika gündem: Klima motorunda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, bir binada bulunan klimanın motor kısmında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir binada bulunan klimanın motor kısmında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın5. Katındaki bir daireye ait klimanın motor kısmına ayağının sıkışması sonucu bir güvercinin çırpındığını fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'a bildirdi. Durum üzerine mahalle muhtarı Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kimsenin bulunmadığı dairenin klima motoruna ayağını sıkıştırması sonucu mahsur kalan güvercini merdiven uzatarak kurtardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı