Son dakika gündem: Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangında 3 dekar alan zarar gördü
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Son dakika gündem: Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangında 3 dekar alan zarar gördü

Son dakika gündem: Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangında 3 dekar alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kastamonu'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Kastamonu'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Araç ilçesine bağlı Tellikoz-Gergen köyü yol ayrımında bulunan ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kayaboğazı Şefliği ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol alınan yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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