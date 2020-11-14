İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başladı
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başladı

14.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:32

İçişleri Bakanlığı Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonunun başlatıldığını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel [(48) operasyonel tim] görev almaktadır" denildi.

İçişleri Bakanlığı terörle mücadele kapsamında Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-15 MUTKİ-SARPKAYA" Operasyonu başlatılmıştır.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel [(48) operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiş, 74 işbirlikçi yakalanmış, 251 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları (4)
GULTEPELİ BJK: Rabbimm ayağınıza taşdeğdirmesin yolunuzaçıkolsunn sağsalim gidin sağsalim gelin innnşallahhh
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FB: TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ. . .
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NAZİMİYE GEDİK: Gazaniz mubarek olsun,Allaha emanet olun dualarimiz sizinle
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