Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
14.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:35
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak