Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

14.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:35
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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