Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz." - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz."

AA, Selma Kasap - Güncel
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Sandık, Güncel, Haber

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