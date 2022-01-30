Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz."
AA, Selma Kasap - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz."
AA / Selma Kasap - Güncel