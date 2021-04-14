Son dakika gündem: Çöp kovasındaki 41 kilo eroine 1 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, jandarmanın narkotik köpek 'Çevik' ile eve düzenlediği operasyonda, çöp kovasında 41 kilo eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, jandarmanın narkotik köpek 'Çevik' ile eve düzenlediği operasyonda, çöp kovasında 41 kilo eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Barak Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Narkotik köpek 'Çevik'in de kullanıldığı operasyonda ekipler, büyük boy çöp kovasına gizlenen 41 kilo eroin, 420 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu, 3 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 185 lira ele geçirdi.Uyuşturucu, silah ve paraya el koyan ekipler, evde bulunan F.N.'yi gözaltına aldı. Jandarmada sorgulanmasına başlanan F.N.'nin, 'terör örgütü PKK'ya üye olmak' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından da kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI