Son dakika haberleri... Bakan Koca: Aşıyı dönüşe bırakmayın
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Son dakika haberleri... Bakan Koca: Aşıyı dönüşe bırakmayın

Son dakika haberleri... Bakan Koca: Aşıyı dönüşe bırakmayın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bakan Koca: Aşıyı dönüşe bırakmayınSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunması çağrısında bulunarak, "Dönüşe bırakmayın.

Bakan Koca: Aşıyı dönüşe bırakmayın

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunması çağrısında bulunarak, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi. 

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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