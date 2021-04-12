Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, annesi için taziye sunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti

Son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Saliha Gül için taziyelerini sunan ve acısını paylaşanlara teşekkürlerini iletti.