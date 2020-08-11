Son dakika güncel: Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor
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Son dakika güncel: Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünlerde görev yapan gözlemci polisler, salgının yayılmasının engellenmesinde önemli rol oynuyor.

11.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünlerde görev yapan gözlemci polisler, salgının yayılmasının engellenmesinde önemli rol oynuyor.

Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunması, hijyene özen gösterilmesi ve maske takılması çok büyük önem taşırken, düğün ve nişan törenleri de bu anlamda kurallara en çok uyulması gereken etkinlikler arasında yer alıyor.

Salgınla mücadelede bu tür törenlerde alınacak tedbirler büyük etki gösteriyor.

Düğün, nişan gibi törenlere "gözlemci" sıfatıyla katılan polis ekipleri, kalabalığa rağmen sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasını kontrol altında tutarak salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynuyor.

Kuralları hatırlatıp uyarılarda bulunuyorlar

Gözlemci polis olarak düğünde görev alacak polislerin planlaması o gün yapılacak düğün sayısına göre yapılıyor. Özellikle düğün sayısının arttığı hafta sonlarında polislere bekçiler de destek veriyor.

Düğün ve nişan törenlerine giden polisler, öncelikle uyarı ve hatırlatmalar yapıyor. Gözlemciler tören öncesinde gelin ve damat tarafıyla bir araya gelerek törende olma sebeplerini anlatıyor. Hem düğün sahiplerine hem de düğünün yapıldığı işletmenin sahibine uyulması gereken tedbirleri anlatan polis, kurallara uyulmaması halinde idari işlem yapılacağını vurguluyor.

Ekipler, törene katılanlara da uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vererek, kural ihlalinde karşılaşacakları para cezasını hatırlatıyor.

Açık ya da kapalı alanlarda yapılan kutlamaya katılanların maske takıp takmadığını kontrol eden gözlemciler maske takmayanları uyarıyor.

Düğünlerde en büyük riski halay ve oyunlar sırasında taşıyor. Toplu halde, el ele ya da kol kola şeklinde yapılan bu kutlamalar virüsün bulaşma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle gözlemci polisler, sosyal mesafenin riskli olacağı halay, oyun gibi kutlamalara izin vermiyor.

İzmir'de gözlemci uygulaması olumlu sonuç verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gözlemci polis uygulaması İzmir'de başarıya ulaştı.

Haftada ortalama 200 düğünün yapıldığı kentte Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Konak ve Urla ilçeleri düğün sayısında diğer ilçelerin önüne geçiyor. Cumartesi ve pazar günlerindeki düğün yoğunluğu nedeniyle polis bu yoğun günler için gerekli planlamayı yaparak bekçilerden de destek alıyor.

Kentte gözlemci polis uygulamasıyla beraber, düğünlerdeki Kovid-19 tedbirlerine uyma oranının arttığı, polislerin çabalarının vaka sayısının azalmasına olumlu yansıdığı, kalabalık halde yapılan düğün ve nişan törenlerindeki denetimler sayesinde salgının daha fazla yayılmasının önlendiği ifade edildi.

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Son dakika güncel: Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor

Kaynak: AA

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