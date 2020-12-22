Gübretaş maden sahasında 3.5 Milyon Ons değerinde altın rezervi bulundu! Gübretaş nerede, kimin?

Son Dakika! Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.) Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi bulunduğunu duyurdu. Türkiye topraklarında altın bulundu haberi hem vatandaşları hem de hissedarları heyecanlandırdı!

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.), Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait bir gübre fabrikası/şirketidir. Son Dakika haberlerinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı olan Fahrettin Poyraz'ın Türkiye'de Gübretaş Söğüt Altın sahası içerisinde 3,5 milyon ons altın rezervi bulunduğu yönünde yaptığı açıklama büyük yankı uyandırdı. Gübretaş altın madeni değeri yaklaşık 6 milyar dolar yani Türk lirasıyla yaklaşık 46 Milyar Lira değerinde! Bu haber sonrası insanların, yatırımcıların ve hissederların aklında 1 ons kaç gram? Gübretaş kimin ve çalışma alanları neler? Gübretaş hisseleri gibi sorular canlanmaya başladı. İşte tüm Gübretaş altın madeni detayları!

GÜBRETAŞ ALTIN MADENİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!

Kimyevi Gübre alanında Tarım sektörünün ilk ve en köklü fabrikası olan Gübretaş, Tarım alanında büyük adımlar atmış bir şirkettir. Hisseleri uzun yıllardır dikkat çeken ve büyük ilgi uyandıran Gübretaş, son yaptığı açıklamayla beraber Türkiye'de altın rezervi bulduğunu duyurdu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş altın madeni için yaptığı açıklamada 3,5 Milyon ons altın rezervi bulundu açıklaması yaptı ve konuşmasına şunları ekledi: ""Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz."

Fahrettin Poyraz'ın verdiği bilgilere göre: Gübretaş maden sahası, 2008 yılında işletilmesi için "Koza Altın" şirketine verilmiş, fakat şirket hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediği için, Gübretaş sözleşmenin iptal edilmesi için dava açmış. Davaların neticesinde 2019 Aralık ayında temyiz aşamaları sonuçlanmış ve oradaki sahanın her türlü hakkı Gübretaş'a teslim edilmiş. Buradan da anlaşıldığı gibi, 3,5 milyon ons değerindeki altın rezervi tamamen Gübretaş'a aittir.

1 ONS KAÇ GRAM?

Gübretaş altın rezervinde 3,5 milyon ons değerinde altın bulundu ve bunun ardından 1 ons kaç gram soruları gelmeye başladı. 1 Ons 28,3495231 gram altına denk gelmektedir.

GÜBRETAŞ NEREDE?

Gübretaş nerede sorusu, Söğüt Altın sahasında ortaya çıkan 3,5 Milyon ons değerindeki altın rezervi sayesinde çok merak edilmeye başlandı. Gübretaş'ın şirket olarak asıl yeri İstanbul'dadır. Gübretaş Söğüt Altın madeni ise, Türkiye'nin Bilecik şehrinin Söğüt ilçesinde bulunmaktadır.

GÜBRETAŞ ALTIN SAHASI DEĞERİ NE KADAR?

Gübretaş maden sahası içerisinde bulunan altın rezervinin değeri Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı olan Fahrettin Poyraz'ın bildirdiğine göre yaklaşık 3,5 milyon ons değerindedir. Bu altın rezervinin 1 milyon 920 bin ons değerindeki kısmı kesinleşmiştir ve şu anda da çıkarılmaya hazır altın rezervi olarak raporlanmıştır. Bu kısmın yanı sıra 1,6 milyon onsluk kısmında kaynak olarak %83'lük oranda rezerve dönüşeceği tespit edilmiştir. Bu miktarlar da hesaba katıldığı zaman Gübretaş Söğüt altın madeni sahasında ortalama 3,2 milyon ons değerinde altın varlığından bahsediliyor. Güncel fiyatlar üzerinden değerlendirildiği zaman ortayayaklaşık 6 milyar dolar civarında bir altın rezervi değeri çıkıyor.

Fahrettin Boyraz açıklamasında, Gübretaş altın madeninin dünyada da sayılı madenler arasında yer aldığını vurgulamıştır. Poyraz bu konuda: "Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının yüzde 2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı yüzde 8,6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 12'lere, 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor." diyerek Gübretaş altın rezervinin değerine dikkat çekti.

GÜBRETAŞ KİMİN VE ÇALIŞMA ALANLARI?

Gübretaş'ın %25'lik kısmı Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmekte ve kalan hisseler ise Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olan ana hissedar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne aittir. Gübretaş, 69 senedir ürün, yatırım ve hizmetleriylekatma değerler üretmektedir. 2008 senesindeki Razi Petrokimya girişimi sayesinde "Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı" gerçekleştiren ve tarım sektöründen bir şirket olarak önemli bir uluslararası başarıya imza atan bir şirkettir. Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası olma özelliği taşıyan Gübretaş, İskenderun'da başlattığı tesislerinde 1954 yılında üretime başladı. Kuruluşundan bu yana sektörde hep öncü rolünü üstlenen Gübretaş, Türkiye'nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, Borsa'da işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu ve sektör açısından çok önemli yatırımlar ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. Bugünlerde Söğüt Altın Madeni çalışmalarıyla adından bahseden Gübretaş, sahada bulunan altınları da yerli güç ile çıkarılacağını duyurmuştur.