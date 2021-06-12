Son dakika... Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarında hafta sonu yoğunluğu
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Son dakika... Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarında hafta sonu yoğunluğu

Son dakika... Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarında hafta sonu yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adıyaman 7. Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarında hafta sonunda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman 7. Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarında hafta sonunda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Medya Trend tarafından 7. Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarı 9-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Yöresel ürünlerin sergilenerek satışa sunulduğu fuarda hafa sonu yoğunluğu yaşandı. Ülkenin değişik yöresinden gelen satıcılar, yöresel ürünleri satışa sunuyor.

Medya Trend Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen fuarın çok güzel geçtiğini belirterek, "9 Haziran tarihinde başlayan fuarımız 19 Haziran tarihine kadar devam edecek. Fuarımıza her zaman olduğu gibi ilgi büyük. Özellikle hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Türkiye'nin çeşitli illerine has ürünlerin satışı yapılıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Son dakika... Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarında hafta sonu yoğunluğu
Son dakika... Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarında hafta sonu yoğunluğu
Son dakika... Gıda Yöresel Ürünler Gıda Fuarında hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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