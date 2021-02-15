Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu

15.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:36
Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile Denizli Valiliğini ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, Vali Ali Fuat Atik ile makamında görüştü.

Vali Atik, Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu Yatağan palası hediye etti.

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesine geçen Kasapoğlu, Belediye Başkanı Osman Zolan ile görüştü.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, belediye makam odasında Bakan Kasapoğlu'na "20" numaralı, adının yazılı olduğu Denizlispor formasını takdim etti.

Kasapoğlu, daha sonra belediye meclis salonunda basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hande Erçel Meghan Markle Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ömer Ali Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 20:51:13. #1.14#
title