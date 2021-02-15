Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de temaslarda bulundu

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile Denizli Valiliğini ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, Vali Ali Fuat Atik ile makamında görüştü.

Vali Atik, Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu Yatağan palası hediye etti.

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesine geçen Kasapoğlu, Belediye Başkanı Osman Zolan ile görüştü.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, belediye makam odasında Bakan Kasapoğlu'na "20" numaralı, adının yazılı olduğu Denizlispor formasını takdim etti.

Kasapoğlu, daha sonra belediye meclis salonunda basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek